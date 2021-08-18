В Киеве во время репетиции военного парада ко Дню независимости Украины из толпы зрителей выбежал вооруженный человек. Об этом сообщает 18 августа Telegram-канал «Новини.LIVE»

Мужчине с пистолетом удалось прорваться через посты полицейских. Затем он стал прятаться в машине. Полицейским пришлось извлекать его из авто силой.

«Произошло это на улице Саксаганского, которая также перекрыта из-за репетиции. Мужчина с оружием выскочил из толпы и вел себя неадекватно», — сообщили в паблике.

Мужчину задержали, о мере пресечения пока не сообщается.

В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». Также 23 августа состоится саммит первых леди и джентльменов. 24 августа пройдет военный парад.