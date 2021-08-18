Украинский телеведущий из Львова, известный своими русофобскими высказываниями, Остап Дроздов заявил, что не может воспринимать атмосферу украинской столицы, которая полна «недобитыми КГБистами» и «одноязычными упоротами ватниками». Его слова прозвучали 17 августа в эфире канала ITV

Дроздов придерживается радикально националистических взглядов, которые регулярно озвучивает в эфире украинского ТВ.

На этот раз он резко раскритиковал город Киев, где, по его мнению, «гнетущая, колющая атмосфера». К такому выводу ведущий пришел после того, как услышал на улицах столицы русскую музыку. Украинский канал должен объясниться за русофоба Дроздова © commons.wikimedia.org, Anatoliy-024

«Я увидел, как на Контрактовой площади толпа молодых киевлян, чёрт бы их побрал, чтобы им не знаю что поотбивали, пели под гитару русский шансон в полном запое, это всем нравилось, все пили глинтвейн, пиво», — сказал он.

Дроздов отметил, что Киев больше не является столицей Украины, тем более столицей государства, которое ведет войну.

Ранее Дроздов сравнивал жителей Донбасса с животными, а зрителей закрытых оппозиционных каналов называл одноклеточными.