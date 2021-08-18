Дроздов придерживается радикально националистических взглядов, которые регулярно озвучивает в эфире украинского ТВ.
На этот раз он резко раскритиковал город Киев, где, по его мнению, «гнетущая, колющая атмосфера». К такому выводу ведущий пришел после того, как услышал на улицах столицы русскую музыку.
«Я увидел, как на Контрактовой площади толпа молодых киевлян, чёрт бы их побрал, чтобы им не знаю что поотбивали, пели под гитару русский шансон в полном запое, это всем нравилось, все пили глинтвейн, пиво», — сказал он.
Дроздов отметил, что Киев больше не является столицей Украины, тем более столицей государства, которое ведет войну.
Ранее Дроздов сравнивал жителей Донбасса с животными, а зрителей закрытых оппозиционных каналов называл одноклеточными.