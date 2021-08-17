США нужно вывести остатки войск изо всех стран мира, написал 17 августа в Telegram-канале депутат Госдумы РФ, глава ЛДПР Владимир Жириновский

По словам политика, США надо «оставить в покое» все страны, цивилизации и религии.

«Американцам нужно вовремя сделать правильные выводы и убраться к чёрту изо всех стран мира. Трамп не допустил афганизации Сирии — молодец, начал выводить войска из Ирака, а Байден вывел солдат из Афганистана. Вслед за Афганистаном нужно уйти и с Украины, чтобы и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бампер американских машин, уходящих на запад», — написал Жириновский.

Прилепин заявил, что власти Украины ждет судьба беженцев из Афганистана © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

При этом действия талибов* в Афганистане Жириновский сравнил с действиями большевиков в России в 1917 году.

Власти Афганистана 15 августа покинули страну, сдав столицу Кабул наступающим войскам «Талибана»*, после чего практически вся территория государства оказалась под контролем талибов. «Талибан» развернул активное наступление на позиции официальных властей Афганистана после ухода из страны американцев.

*Деятельность организации запрещена в РФ