По словам политика, США надо «оставить в покое» все страны, цивилизации и религии.
«Американцам нужно вовремя сделать правильные выводы и убраться к чёрту изо всех стран мира. Трамп не допустил афганизации Сирии — молодец, начал выводить войска из Ирака, а Байден вывел солдат из Афганистана. Вслед за Афганистаном нужно уйти и с Украины, чтобы и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бампер американских машин, уходящих на запад», — написал Жириновский.
Он предположил, что к 2030 году Америка превратится в новую Канаду или Австралию, и «на планете станет тихо».
При этом действия талибов* в Афганистане Жириновский сравнил с действиями большевиков в России в 1917 году.
Власти Афганистана 15 августа покинули страну, сдав столицу Кабул наступающим войскам «Талибана»*, после чего практически вся территория государства оказалась под контролем талибов. «Талибан» развернул активное наступление на позиции официальных властей Афганистана после ухода из страны американцев.
*Деятельность организации запрещена в РФ