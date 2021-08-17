Следственные действия в отношении коммунальных предприятий Киева являются попыткой Офиса президента с помощью правоохранителей «бороться» с мэром столицы Виталием Кличко, что может привести к остановке процессов в городе. Об этом 16 августа заявила политический эксперт Светлана Кушнир в Facebook

«Банковая хочет остановить Кличко, а в итоге может остановить Киев. И главная проблема в том, что в ОП не осознают, каким этот «конец» может быть. Для них и для Киева. Следственные действия, аресты, изъятия стали обыденностью для киевских чиновников. Миллионы взятых с потолка убытков, якобы вызванных их действиями, скоро догонят госбюджет», — написала Кушнир.

«Назначат залетного ставленника»: Кличко назвал цель обысков у киевских коммунальщиков © Facebook, Віталій Кличко / Facebook, Віталій Кличко / Перейти в фотобанк

По мнению Кушнир, методы политической борьбы Офиса президента неприемлемы и могут иметь тяжелые последствия.

Ранее в Киевской городской государственной администрации назвали обыски на предприятии «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев» продолжением давления на столичную власть.