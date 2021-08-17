«Банковая хочет остановить Кличко, а в итоге может остановить Киев. И главная проблема в том, что в ОП не осознают, каким этот «конец» может быть. Для них и для Киева. Следственные действия, аресты, изъятия стали обыденностью для киевских чиновников. Миллионы взятых с потолка убытков, якобы вызванных их действиями, скоро догонят госбюджет», — написала Кушнир.
Эксперт обратила внимание на отсутствие сообщений о судебных решениях или упоминаниях о передаче дел в суд. По ее мнению, так происходит, поскольку дела возбуждаются «не для расследования, а для создания необходимой телекартинки и информационного шума».
По мнению Кушнир, методы политической борьбы Офиса президента неприемлемы и могут иметь тяжелые последствия.
Ранее в Киевской городской государственной администрации назвали обыски на предприятии «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев» продолжением давления на столичную власть.