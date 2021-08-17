Пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, Украина постоянно наталкивалась на трудности, корни которых лежали отнюдь не в её несостоятельности обеспечивать социально-экономический прогресс, а в проблемах геополитического толка. Об этом 17 августа заявил экс-президент Украины Виктор Янукович в своем обращении к украинцам

Янукович назвал госпереворот на Украине западным проектом © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР, и нарастание внутриполитической напряженности в Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью было лишь вопросом времени, считает политик.

«Мы знали об этой угрозе и делали все, чтобы предотвратить катастрофу. Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности; мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока; мы не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза… Не думаю, что это была ошибочная политика», — рассуждает Янукович.

Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом «мягкости» тогдашнего руководства страны, он был предопределен реализацией проекта «Украина как Антироссия», и если принять этот постулат как данность, то все станет на свои места, подчеркнул экс-президент.