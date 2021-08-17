«Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины. Типа обострения в Донбассе для срыва "Северного потока-2". Или отправки военных кораблей к берегам Крыма», — подчеркнул журналист.
По его мнению, события в Афганистане показали, что помощи от Вашингтона ждать не стоит. США «пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров», считает Гужва.
В минувшее воскресенье «Талибан»* объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.
По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, захват власти в Афганистан ев столь короткие сроки стал оглушительным военно-политическим фиаско для США, которые за прошедшие десятилетия не смогли построить дееспособное правительство и афганскую национальную армию.
*Деятельность организации запрещена в РФ