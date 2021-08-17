Главный редактор газеты «Страна» Игорь Гужва 16 августа рекомендовал Киеву не участвовать в провокациях против России после бегства США из Афганистана, передает РИА Новости

Саакашвили приписал себе пророческие способности из-за ситуации в Афганистане © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его мнению, события в Афганистане показали, что помощи от Вашингтона ждать не стоит. США «пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров», считает Гужва.

В минувшее воскресенье «Талибан»* объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, захват власти в Афганистан ев столь короткие сроки стал оглушительным военно-политическим фиаско для США, которые за прошедшие десятилетия не смогли построить дееспособное правительство и афганскую национальную армию.

*Деятельность организации запрещена в РФ