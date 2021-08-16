Пользователи сети 16 августа обсуждают странную деталь, связанную со смертью мэра Кривого Рога Константина Павлова

На записи с камер видеонаблюдения дома политика, опубликованной в YouTube, видно, что перед смертью он долго ходил по веранде с оружием, курил и с кем-то переписывался. При этом мэр был в тапочках на босу ногу.

В то же время на фотографиях с места событий, которые накануне опубликовал Telegram-канал Ermolinskiy_news, на ногах Павлова — высокие черные носки.

В сети всплыло видео последних минут жизни мэра Кривого Рога © Facebook, Константин Павлов Владимир Зеленский взял дело под личный контроль.

Павлов был членом Партии регионов (возглавлял городскую организацию политсилы) и «Оппозиционного блока», позднее стал членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Мэр Кривого Рога был одним из 36 депутатов Верховной Рады, которые в января 2018 года голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями ЛНР и ДНР.