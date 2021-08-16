На записи с камер видеонаблюдения дома политика, опубликованной в YouTube, видно, что перед смертью он долго ходил по веранде с оружием, курил и с кем-то переписывался. При этом мэр был в тапочках на босу ногу.
В то же время на фотографиях с места событий, которые накануне опубликовал Telegram-канал Ermolinskiy_news, на ногах Павлова — высокие черные носки.
Накануне Павлова обнаружили мертвым на веранде собственного дома. Рядом с ним лежало оружие. Дома мэр города находился один. Его жена отдыхала на море. Полиция возбудила дело по статье об умышленном убийстве. Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль.
Павлов был членом Партии регионов (возглавлял городскую организацию политсилы) и «Оппозиционного блока», позднее стал членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Мэр Кривого Рога был одним из 36 депутатов Верховной Рады, которые в января 2018 года голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями ЛНР и ДНР.