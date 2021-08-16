Китай сохранил за собой статус крупнейшего торгового партнера Украины по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом 16 июля сообщает Государственная служба статистики Украины

Инвестиции и публичные расстрелы: зачем «Слугам народа» ориентация на Китай © РИА Новости, Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

В частности, за январь-июнь экспорт украинских товаров в Китай вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,28 млрд долларов. Вместе с тем Украина нарастила импорт из КНР на 25% — до 4,57 млрд долларов.

По данным Госстата Украины, в 2020 году Китай стал крупнейшим торговым партнером страны. Двусторонний товарооборот составил 15,4 млрд долларов. По сравнению с 2019 годом он увеличился на 21%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной беседы с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином договорился заключить соглашение о безвизовом режиме между странами.