Отмечается, что двухсторонний товарооборот достиг 8,85 млрд долларов и составляет 14,6% от общего объема украинской внешней торговли.
В частности, за январь-июнь экспорт украинских товаров в Китай вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,28 млрд долларов. Вместе с тем Украина нарастила импорт из КНР на 25% — до 4,57 млрд долларов.
По данным Госстата Украины, в 2020 году Китай стал крупнейшим торговым партнером страны. Двусторонний товарооборот составил 15,4 млрд долларов. По сравнению с 2019 годом он увеличился на 21%.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной беседы с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином договорился заключить соглашение о безвизовом режиме между странами.