Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» считает смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова убийством и воспринимает это как террористический акт против их политсилы. Об этом 15 августа говорится в заявлении на сайте партии

Зеленский высказался о загадочной смерти мэра Кривого Рога © AP, Efrem Lukatsky Константина Павлова "Оппозиционная платформа — За жизнь" воспринимает как очередной террористический акт против нашей партии, осуществленный с одобрения и в условиях полной безнаказанности. Палачи, действующие в интересах власти [президента Украины Владимира ]Зеленского, выполнили очередной заказ по физическому уничтожению одного из лидеров ОПЗЖ, нашего мэра, возглавлявшего один из крупнейших индустриальных центров Украины… Власть Зеленского от фабрикации заказных уголовных дел и натравливания профашистских организаций перешла к прямому физическому устранению политических конкурентов и террору» — возмутились оппозиционеры.

Накануне мэр Кривого Рога был найден мертвым в селе Вольное Днепропетровской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное убийство». Зеленский взял под личный контроль расследование этого дела.

Павлов был членом «Партии регионов» (возглавлял городскую организацию политсилы) и «Оппозиционного блока», позднее стал членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Мэр Кривого Рога был одним из 36 депутатов Рады, которые в января 2018 года голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями ЛНР и ДНР.