«Естественно, есть огромное желание украинского президента реанимировать переговоры [по Донбассу], которые зашли в тупик. Естественно, они будут об этом говорить. Сейчас все упирается в волю России. И все упирается в то, каким именно образом страны могут влиять на Россию. Естественно, будут говорить о вариантах по реанимированию "нормандского формата"», — заявил Никифоров.
По его словам, одной из тем станет обсуждение «Северного потока-2» и гарантий энергетической безопасности для Украины. При этом пресс-секретарь Зеленского допускает, что вопрос газопровода останется открытым после визита Меркель в Киев, так как Германия заинтересована в функционировании «Северного потока-2» в отличие от Украины.
Визит Зеленского в США запланирован на конец августа. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже посещали США для подготовки встречи. По данным Кулебы, Зеленский и Байден обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
Меркель же намерена посетить Украину 22 августа, во время ее визита будут обсуждаться безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.