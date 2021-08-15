Президент Украины Владимир Зеленский во время личных встреч с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель намерен поднять вопрос «реанимирования "нормандского формата"». Об этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил в эфире телеканала «Дом» 15 августа

Зеленский напомнил о необходимости «нормандской встречи» © president.gov.ua

По его словам, одной из тем станет обсуждение «Северного потока-2» и гарантий энергетической безопасности для Украины. При этом пресс-секретарь Зеленского допускает, что вопрос газопровода останется открытым после визита Меркель в Киев, так как Германия заинтересована в функционировании «Северного потока-2» в отличие от Украины.

Визит Зеленского в США запланирован на конец августа. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже посещали США для подготовки встречи. По данным Кулебы, Зеленский и Байден обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

Меркель же намерена посетить Украину 22 августа, во время ее визита будут обсуждаться безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.