Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украине нужно сделать выводы из ситуации в Афганистане, чтобы не повторить его судьбу. Об этом он написал в Facebook 13 августа

США ничего не должны Киеву — Климкин © МИД Украины

Он провел параллель с отношением США к Украине.

«После решения США о выводе войск Талибан* захватывает по несколько городов в день. Мы, украинцы, показали, что такое боевой дух. Афганцы на это не способны, несмотря на оборудование и оружие… Для нас вывод должен быть очень простым: США ценят настоящих союзников, надежных и сильных. Их не сдают. Но одновременно никогда не извиняют коррупции и неспособности быть сильными и достигать целей», — написал Климкин.

Ранее в МИД Украины заявили о подготовке к возможной эвакуации украинских граждан из Афганистана. На фоне вывода войск США талибы захватывают районы, ранее подконтрольные правительству.

*Деятельность организации запрещена в РФ