Экс-глава МИД Украины отметил, что США за 20 лет вложились в Афганистан финансово, обучали и вооружали его армию. По его словам, правительство страны рассчитывало, «что поддержка будет длиться вечно, несмотря на широко распространенную коррупцию».
Он провел параллель с отношением США к Украине.
«После решения США о выводе войск Талибан* захватывает по несколько городов в день. Мы, украинцы, показали, что такое боевой дух. Афганцы на это не способны, несмотря на оборудование и оружие… Для нас вывод должен быть очень простым: США ценят настоящих союзников, надежных и сильных. Их не сдают. Но одновременно никогда не извиняют коррупции и неспособности быть сильными и достигать целей», — написал Климкин.
Ранее в МИД Украины заявили о подготовке к возможной эвакуации украинских граждан из Афганистана. На фоне вывода войск США талибы захватывают районы, ранее подконтрольные правительству.
*Деятельность организации запрещена в РФ