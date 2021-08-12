В Киеве найдена убитой 34-летняя участница шоу «Панянка-Селянка». В преступлении подозревают мужа женщины, который старше нее на 17 лет. Об этом 11 августа сообщил телеканал ICTV

Татьяна в 2014 году принимала участие в шоу «Панянка-селянка», а в последнее время держала маникюрный салон.

После участия в шоу она познакомилась в интернете с мужчиной из Харькова. Избранник Татьяны, Николай, был старше нее на 17 лет. Пара встречалась длительное время, сходилась и расходилась. Вскоре у мужчины случился инсульт, и девушка забрала его в Киев.

Украинские военные убили женщину в Коминтерново © РИА Новости, Дэн Леви / Перейти в фотобанк

В день убийства пара поссорилась, Николай взялся за нож, а Татьяна попыталась отбиваться шваброй. Он пытался зарезать ее, но короткий нож не задевал важных органов. Тогда убийца перерезал жене горло.

Некоторое время он колебался по поводу того, что делать дальше, но через сутки вышел на улицу и попросил первого встречного вызвать полицию.

Мужчину арестовали, ему грозит не менее 10 лет тюрьмы.