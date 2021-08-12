Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил предоставить украинской спортсменке Ярославе Магучих политическое убежище в России. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил «Спорт-экспресс»

Скандал вокруг украинской легкоатлетки Ярославы Магучих начался после того, как она сделала совместное фото в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Произошло это на получении наград на Олимпиаде в Токио, где украинка получила бронзу, а россиянка — золото.

Позже Магучих вызвали в Министерство обороны страны, где заявили, что будут разбираться с ситуацией, так как неосторожное поведение спортсменов может стать «объектом информационных спецопераций врага».

«Конечно, это полный идиотизм. Мне искренне жаль украинскую девчонку. Она молодец! Понятно, что эти гоблины и дальше будут скакать по Киеву, но в сердцах русского и украинского народа остается взаимная любовь. Такие события нужно максимально освещать. Магучих — это настоящий украинец, а не тех, кого мы обычно привыкли видеть: Зеленский, Аваков и др. Если на Украине увидят, как мы искренне поддерживаем их, хотим дружбы и мира, тогда многие настроения изменятся. И сам украинский народ выгонит Зеленского и его дружков. Взаимоотношения между нациями должны быть вне политики. Магучих это продемонстрировала. Для Украины, к сожалению, такой безобидный жест — это политика. А спортсменка делает все правильно, хочется сказать ей большое спасибо», — сказал Милонов.

Не благодаря, а вопреки. Как на Украине относятся к своим олимпийцам © REUTERS, Dylan Martinez

«Конечно, есть искушение предоставить ей убежище. Если ей начнут угрожать, то Россия заступится за нее. Наша задача — это не вывезти всех нормальных украинцев в Россию, а вернуть Украину в нормальное русло. Если для Магучих будет опасность, то мы станем ее спасать. Надеюсь, украинцы одумаются. Поймут, что надо не уезжать из страны, а менять ее», — добавил депутат.

Ранее Магучих заявила, что в ее фотографии с российской спортсменкой нет никакой политической подоплеки.