Генпрокурор заявила, что культурные ценности, находящиеся в музеях Крыма и Севастополя, являются культурным наследием Украины и «охраняются как национальным законодательством, так и международным правом».
«Офис Генпрокурора совместно с экспертами из международного гуманитарного и международного уголовного права с ОО «Региональный центр прав человека», «Евромайдан-Крым» и Украинской ассоциации международного права собрали огромный массив доказательств широкомасштабного присвоения и разрушения объектов культурного наследия, не оправданных военной необходимостью и осуществляемых незаконным образом и бесцельно», — написала Венедиктова.
Кроме того, Венедиктова обвинила Россию в уничтожении объектов культурного наследия «Украины и человечества» в результате строительства трассы «Таврида», Крымского моста и путепроводов в Севастополе.
Ранее Совет министров РФ сообщил об увеличении финансирования госпрограммы по развитию культуры, архивного дела и сохранению объектов культурного наследия в Республике Крым до 2024 года. Общий объем финансирования составит 27,442 млрд рублей.