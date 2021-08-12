Офис генпрокурора Украины направил в Международный уголовный суд заявление о «военных преступлениях» РФ против культурного наследия в Крыму. Об этом сообщила 12 августа в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова

Экс-депутат Украины назвала единственный способ «вернуть» Крым © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Офис Генпрокурора совместно с экспертами из международного гуманитарного и международного уголовного права с ОО «Региональный центр прав человека», «Евромайдан-Крым» и Украинской ассоциации международного права собрали огромный массив доказательств широкомасштабного присвоения и разрушения объектов культурного наследия, не оправданных военной необходимостью и осуществляемых незаконным образом и бесцельно», — написала Венедиктова.

Кроме того, Венедиктова обвинила Россию в уничтожении объектов культурного наследия «Украины и человечества» в результате строительства трассы «Таврида», Крымского моста и путепроводов в Севастополе.

Ранее Совет министров РФ сообщил об увеличении финансирования госпрограммы по развитию культуры, архивного дела и сохранению объектов культурного наследия в Республике Крым до 2024 года. Общий объем финансирования составит 27,442 млрд рублей.