Любые казахстанско-украинский маршруты в Китай в обход России не имеют никакой экономической перспективы. Об этом главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир сказал в интервью изданию Украина.ру

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«В теории можно подобное реализовать, и даже пробовали на практике какие-то тестовые партии, но коммерческая рентабельность подобных маршрутов резко отрицательная. Можно, конечно, что-то делать, если главной мотивацией будет "назло москалям", а не экономическая выгода, но таких дураков в казахстанских властных кабинетах не наблюдается», — отметил Намовир.

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