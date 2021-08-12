Ранее посол Казахстана в Киеве Дархан Калетаев призвал Украину вместе строить китайский «Шелковый путь» в Европу, минуя Россию.
«В теории можно подобное реализовать, и даже пробовали на практике какие-то тестовые партии, но коммерческая рентабельность подобных маршрутов резко отрицательная. Можно, конечно, что-то делать, если главной мотивацией будет "назло москалям", а не экономическая выгода, но таких дураков в казахстанских властных кабинетах не наблюдается», — отметил Намовир.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.