Житель села Лощиновка Одесской области Михаил Чеботарь, который проходит обвиняемым в деле об убийстве 8-летней Ангелины Моисеенко в 2016 году, заявил, что тогдашний губернатор региона Михаила Саакашвили отдал приказал силой выбить из него признание в совершении преступления. Детали судебного процесса приводит 12 августа «Таймер»

Тело 8-летней Ангелины Моисеенко было найдено в конце августа 2016 года в Лощиновке возле заброшенного здания, которое располагалось рядом с домом семьи девочки. Подозрение пало на друга отчима убитой — Михаила Чеботаря, цыгана по национальности. Вскоре в населенном пункте прошли погромы — местные жители нападали на жилье цыган, которых пришлось в спешном порядке вывозить из села. Саакашвили выдвинул требование, вгоняющее Украину в «каменный век» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Известно, что Чеботарь признался в убийстве, однако в суде отказался от показаний. Слушания по данному делу об убийстве продолжаются до сих пор.

На последнем заседании суда адвокаты обвиняемого заявили, что сотрудники полиции применяли физическое воздействие, чтобы заставить Чеботаря дать признательные показания. Защита настаивает, что соответствующую команду дал лично Саакашвили. В качестве доказательства адвокаты попросили суд приложить к материалам дела видеозапись одного из выступлений экс-губернатора на ТВ, которое якобы доказывает причастность Саакашвили к пыткам. Суд принял во внимание позицию защиты, добавив в дело медицинское освидетельствование травм Чеботаря, однако ролик приобщать к делу не стали.

Суд на Чеботарем идет уже почти пять лет. Камнем преткновения в деле стали показания судмедэксперта, которого безуспешно вызывают в суд с мая. Дело в том, что если подтвердится, что Моисеенко была убита в промежутке между 23:25 и 1:25 в ночь на 26 августа 2016 года, то вся схема обвинения разрушится, так как на это время у обвиняемого есть алиби.

Следующее заседание суда по этому делу пройдет в конце сентября. Все это время Чеботарь находится в СИЗО.