Алла Пугачева появилась на торжестве у композитора и продюсера Игоря Крутого, видеоролик он опубликовал на своей странице в Instagram 12 августа

С ума сходят от самообожания: Пугачева и Вайкуле разозлили сеть © Открытые источники Алла Пугачева и Максим Галкин.

Пугачева выбрала для похода в гости белый брючный костюм и лимонно-желтую сумочку.

«Я красавица, конечно… Вот красавица», — сказала Пугачева, указывая на 17-летнюю дочь Крутого Александру.

Пугачева вместе с другой гостьей похвалили внешность темноволосой Александры и заявили, что она могла бы затмить Монику Белуччи.

«Снимайте чаще, особенно нашу Аллу Борисовну», «Любимки… Спасибо вам за репортаж», «Дочь ваша красавица! Алла Борисовна права», «Домашние посиделки с друзьями и домашним угощением — это как бумажные письма», — расчувствовались пользователи сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правильные игрушки: Пугачева помогла сыну выбрать саморезы в деревенском магазине

Ранее Пугачева уже щеголяла на видео в светлом брючном костюме, однако тогда волосы у нее были слегка завиты, также образ дополняли галстук, шляпа и очки, поэтому большинство комментаторов решили, что звезда стала напоминать другого героя советской эстрады — Валерия Леонтьева.