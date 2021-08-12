Крутой поделился видео с посиделок в кругу друзей и близких. Среди его гостей были Алла Пугачева и Максим Галкин.
Пугачева выбрала для похода в гости белый брючный костюм и лимонно-желтую сумочку.
«Я красавица, конечно… Вот красавица», — сказала Пугачева, указывая на 17-летнюю дочь Крутого Александру.
Пугачева вместе с другой гостьей похвалили внешность темноволосой Александры и заявили, что она могла бы затмить Монику Белуччи.
«Снимайте чаще, особенно нашу Аллу Борисовну», «Любимки… Спасибо вам за репортаж», «Дочь ваша красавица! Алла Борисовна права», «Домашние посиделки с друзьями и домашним угощением — это как бумажные письма», — расчувствовались пользователи сети.
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Ранее Пугачева уже щеголяла на видео в светлом брючном костюме, однако тогда волосы у нее были слегка завиты, также образ дополняли галстук, шляпа и очки, поэтому большинство комментаторов решили, что звезда стала напоминать другого героя советской эстрады — Валерия Леонтьева.