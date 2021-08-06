«Гарик, ты куда собрался?» — спрашивает он в начале ролика уходящего куда-то Гарри.
«Я в магазин за саморезами», — ответил мальчик.
Отец семейства предложил ребенку на всякий случай захватить с собой маму. В итоге в хозяйственный пошли все вместе, где Гарри купил еще плоскогубцы и двусторонний скотч. В это время Пугачева заинтересовалась другой витриной.
«Аллуся, ты выбираешь семена?» — спросил жену юморист и получил утвердительный ответ.
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В декабре 2021 года исполнится 10 лет с даты официальной регистрации брака Пугачевой и Галкина. У пары — двойняшки Лиза и Гарри, которые в сентябре пойдут во второй класс. Живет семейство в собственном замке в подмосковной деревне Грязь. Видео о жизни детей и супругов шоумен регулярно выкладывает в сеть, набирая огромное количество просмотров и комментариев.