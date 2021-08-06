Ведущий Максим Галкин, который часто делится подробностями жизни с женой певицей Аллой Пугачевой и их общими двойняшками Лизой и Гарри, вновь порадовал поклонников. На этот раз шоумен показал поход в магазин. Соответствующий пост опубликован в Instagram 6 августа

Украина.ру на Youtube В Киеве установили стихийный мемориал повешенному основателю «Белорусского дома»