Певица Кристина Орбакайте 31 июля опубликовала в Instagram видео, в котором ее мать Алла Пугачева предстает в неожиданном образе

Ошибки молодости: ребрендинг Пугачевой получил объяснение © Алла Пугачева/Инстаграм

«Что это у нас за француженка?» — спрашивает снимающая видео Орбакайте.

«Англичанка!» — отвечает на это Пугачева.

Затем мать и дочь шутливо обмениваются фразами на английском.

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Большинство комментаторов решили, что новый стиль Примадонне очень к лицу, но некоторые заметили неожиданное сходство с другой звездой эстрады.

«Божественная женщина! Как всегда прекрасна», «А почему не русская женщина?», «На Леонтьева Валеруууу похожа!!!», «Подумала, что брат или двойник Валеры», «что Вы такое говорите! Леонтьев вечно полуголый с мужским хозяйством в обтяжку, а тут совсем другой стиль, разве не видно», — высказались подписчики.