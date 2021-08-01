Пугачева выбрала нетипичный для себя наряд — светлый брючный костюм с полосатым галстуком, рубашку, шляпку и солнечные очки. Она прогуливается по шахматному полю в своем загородном замке в деревне Грязь.
«Что это у нас за француженка?» — спрашивает снимающая видео Орбакайте.
«Англичанка!» — отвечает на это Пугачева.
Затем мать и дочь шутливо обмениваются фразами на английском.
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Большинство комментаторов решили, что новый стиль Примадонне очень к лицу, но некоторые заметили неожиданное сходство с другой звездой эстрады.
«Божественная женщина! Как всегда прекрасна», «А почему не русская женщина?», «На Леонтьева Валеруууу похожа!!!», «Подумала, что брат или двойник Валеры», «что Вы такое говорите! Леонтьев вечно полуголый с мужским хозяйством в обтяжку, а тут совсем другой стиль, разве не видно», — высказались подписчики.