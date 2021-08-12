«Да, первые дни они транслировались на украинском, но потом, якобы под влиянием комментариев от зрителей о несовершенном переводе, трансляции начали восстанавливать на негосударственном языке. По этим и другим признакам я не могу комментировать ничего, кроме того, что закон надо выполнять», — заявил омбудсмен.
Он добавил, что «спекуляций с советскими кинофильмами на русском языке с 16 июля быть не может и не должно», и отметил, что нарушения обнаружены только на 3 каналах из 24.
Ранее канал «1+1» объявил о потере 41% аудитории сериала «Сваты» после перехода на украинский дубляж. После этого героям вернули оригинальную озвучку.
С 16 июля на Украине вступила в силу норма языкового закона, требующая дублировать все фильмы и сериалы на украинском языке.
Кроме того, в Верховной Раде разрабатывают изменения в закон, которым обяжут и интернет-платформы транслировать весь контент на украинском языке.