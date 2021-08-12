Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь прокомментировал 10 августа в интервью «24» ситуацию с каналами, которые показывали советские фильмы и сериал «Сваты» без дубляжа на украинский язык

«Да, первые дни они транслировались на украинском, но потом, якобы под влиянием комментариев от зрителей о несовершенном переводе, трансляции начали восстанавливать на негосударственном языке. По этим и другим признакам я не могу комментировать ничего, кроме того, что закон надо выполнять», — заявил омбудсмен.

Советник главы Офиса Зеленского заявил права Украины на русский язык © Алексей Арестович/Фейсбук

Ранее канал «1+1» объявил о потере 41% аудитории сериала «Сваты» после перехода на украинский дубляж. После этого героям вернули оригинальную озвучку.

С 16 июля на Украине вступила в силу норма языкового закона, требующая дублировать все фильмы и сериалы на украинском языке.

Кроме того, в Верховной Раде разрабатывают изменения в закон, которым обяжут и интернет-платформы транслировать весь контент на украинском языке.