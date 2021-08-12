Форвард сборной Украины и португальского ФК «Бенфика» Роман Яремчук после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака» отказался записывать на камеру интервью на русском языке. Об этом корреспондент «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров сообщил в своем Telegram-канале 11 августа

Националисты набросились на игроков сборной Украины за фото с Бастой © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю», — пояснил журналист.

При этом не на камеру Яремчук интервью все же дал.

На прошлой неделе «Бенфика» подписала пятилетний контракт с 25-летним Яремчуком. В матче против «Спартака» (2:0) украинец вышел на замену на 64-й минуте и принял участие во втором голе своей команды: после его удара мяч влетел в ворота от ноги защитника красно-белых Самюэля Жиго.