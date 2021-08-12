Ранее он анонсировал интервью с Яремчуком, но позднее сообщил, что видео с футболистом не будет.
«Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю», — пояснил журналист.
При этом не на камеру Яремчук интервью все же дал.
На прошлой неделе «Бенфика» подписала пятилетний контракт с 25-летним Яремчуком. В матче против «Спартака» (2:0) украинец вышел на замену на 64-й минуте и принял участие во втором голе своей команды: после его удара мяч влетел в ворота от ноги защитника красно-белых Самюэля Жиго.