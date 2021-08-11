Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что в случае размещения американских сил ПВО на Украине Москва будет вынуждена иди на ответные меры, передает novorosinform.org 11 августа

«Законодательство позволяет»: Украина предложила разместить у себя силы ПВО США © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк Алексей Резников в ходе рабочего визита в США призвал Вашингтон разместить свои средства ПВО на территории страны.

По словам Джабарова, украинские власти подобными бездумными предложениями ведут свою страну к «красной черте».

Сенатор подчеркнул, что размещение американских сил ПВО на Украине угрожало бы национальной безопасности России, поэтому Москва будет вынуждена принимать ответные меры.

Такая ситуация могла бы привести мир к новому Карибскому кризису, отметил Джабаров.

Однако заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что подобные предложения Украины, хотя и являются тревожным знаком, в первую очередь рассчитаны на получение финансовой помощи от США. В МИД РФ заявления Киева назвали несерьезными.