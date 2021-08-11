Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников в ходе рабочего визита в США призвал Вашингтон разместить свои средства ПВО на территории страны.
По словам Джабарова, украинские власти подобными бездумными предложениями ведут свою страну к «красной черте».
Сенатор подчеркнул, что размещение американских сил ПВО на Украине угрожало бы национальной безопасности России, поэтому Москва будет вынуждена принимать ответные меры.
Такая ситуация могла бы привести мир к новому Карибскому кризису, отметил Джабаров.
Однако заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что подобные предложения Украины, хотя и являются тревожным знаком, в первую очередь рассчитаны на получение финансовой помощи от США. В МИД РФ заявления Киева назвали несерьезными.