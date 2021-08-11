Милиция Киргизии возбудила уголовное дело против местного жителя, напавшего на сотрудницу торгово-развлекательного центра, из-за того что она говорила на русском языке. Об этом 10 августа сообщило УВД Октябрьского района Бишкека на своей странице в Instagram

В Киргизии сотрудница детского центра пострадала из-за русского языка © Simon Peter Tiu / flickr

«В ходе расследования была установлена личность мужчины, им оказался гражданин А.А. 1992 года рождения, который был доставлен в Октябрьское РУВД для проведения соответствующих мероприятий. Для определения тяжести полученных телесных повреждений была назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана соответствующая юридическая оценка действиям гражданина А.А.», — отмечается в посте.

На прошлой неделе в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра, разговаривавшую с ним на русском языке. Он потребовал, чтобы женщина общалась с ним исключительно на киргизском, оскорблял ее, а также бросил ей в голову калькулятор. Позднее правоохранители задержали мужчину, однако уже спустя несколько минут отпустили. На днях Госдума РФ призвала председателя парламента Киргизии взять на контроль ситуацию с нападением.