Межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» зарегистрировало в Верховной Раде постановление о полном прекращении дипломатических отношений с Белоруссией. Об этом депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале 10 августа

Украина предупредила Белоруссию о последствиях поддержки России © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского.

В частности, Гончаренко обратил внимание на подтверждение Лукашенко того, что он разрешил представителям ЛНР допросить экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

«Это явка с повинной. Лукашенко силой захватил и удерживает власть в Беларуси и признал, что сотрудничает с террористическими "республиками"», — написал парламентарий.

Он уточнил, что еще месяц назад Офис генпрокурора ответил на его обращение и сообщил, что изучает сотрудничество Лукашенко с представителями ЛНР. Нардеп призвал на этом не останавливаться и открыть дело.

Ранее Лукашенко не исключил признания Крыма территорией России. Он считает, что у него теперь «развязаны руки» по Украине, так как Киев негативно относится к официальному Минску. Кроме того, Лукашенко лично обвинил Зеленского в том, что он «поставляет боевиков» и оружие на территорию Белоруссии.