По его словам, такой шаг был предпринят «в связи с действиями Лукашенко». Видимо, он имеет в виду пресс-конференцию белорусского лидера 9 августа, во время которой он сделал ряд заявлений относительно Украины и ее президента Владимира Зеленского.
В частности, Гончаренко обратил внимание на подтверждение Лукашенко того, что он разрешил представителям ЛНР допросить экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
«Это явка с повинной. Лукашенко силой захватил и удерживает власть в Беларуси и признал, что сотрудничает с террористическими "республиками"», — написал парламентарий.
Он уточнил, что еще месяц назад Офис генпрокурора ответил на его обращение и сообщил, что изучает сотрудничество Лукашенко с представителями ЛНР. Нардеп призвал на этом не останавливаться и открыть дело.
Ранее Лукашенко не исключил признания Крыма территорией России. Он считает, что у него теперь «развязаны руки» по Украине, так как Киев негативно относится к официальному Минску. Кроме того, Лукашенко лично обвинил Зеленского в том, что он «поставляет боевиков» и оружие на территорию Белоруссии.