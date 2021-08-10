В украинской столице между Борщаговкой и станцией метро Берестейская дети цыган остановили поезд и забросали его камнями. Об этом сообщили 9 августа на Facebook-странице «Киев оперативный»

Почему в Украине голодают дети?

«Это, на секундочку, Киев — между Борщаговкой и Брестской, где эти лица устроили себе лагерь. А что? Могут себе позволить», — отметил автор видео.

В июне жители Ровно написали петицию, в которой пожаловались на то, что дети цыган выбивают в центре города стекла в автомобилях и вымогают деньги. В ответ мэр города Александр Третьяк заявил, что все «идет к тому, что мы… всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье». Разразился скандал. Полиция открыла против мэра уголовное производство.