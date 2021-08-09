Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что легкоатлетка Кристина Тимановская не сама приняла решение уехать в Польшу. Об этом он заявил в понедельник, 9 августа, в ходе «Большого разговора с президентом», трансляцию которого ведут белорусские телеканалы

«Зная ее БЧБ-шное прошлое, мы включили ее в состав команды. Знали ее результат. А знаете почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семеро таких включили, которых и не видно на Олимпиаде было. Их нельзя было включать. И они еще на меня накатывают», — сказал Лукашенко.

«Ее могли убить или сделать инвалидом»: Суздальцев о ситуации с Тимановской © Скриншот из видео Украина.ру

«Она бы и сама это не сделала, если бы ею не управляли. Тимановская из Токио связалась со своими дружками в Польше. Ей сказали: "Приедешь в аэропорт, беги к полицейским и кричи, что тебя привезли сотрудники КГБ», — заявил Лукашенко.

Ранее стало известно, что представители сборной Белоруссии попытались депортировать из Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую. До этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) объявил об исключении Тимановской из сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием.

По словам спортсменки, тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, при том что она специализируется на коротких дистанциях.

Девушка обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет (МОК).

Власти Польши согласились принять спортсменку и дать ей возможность продолжить спортивную карьеру.