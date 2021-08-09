Украинское подразделение компании Mars в срочном порядке изъяло из продажи завезенную из Франции партию популярных марок мороженого, в составе которых оказался медленнодействующий яд, смертельно опасный для человека. Сообщение об этом опубликовало 9 августа агентство Интерфакс-Украины со ссылкой на пресс-службу компании

Речь идет об окиси этилена — ядовитом веществе, которое в промышленности используется для стерилизации поверхностей. Смертельно опасен для животных и человека. Каким-то образом этот канцероген попал в один из ингредиентов мороженого, которое изготавливалось во Франции, а затем попало на прилавки украинских магазинов.

Сообщается, что нарушение выявила сама компания. Теперь из торговых точек изымают мороженое марок Twix, Bounti и Snikers.

Ядовитый паук оставил украинца без ног — фото © СС0, pixabay.com

Ранее в этом году на Украину из Польши попала партия курятины, зараженной сальмонеллой. Тогда также пришлось изымать зараженную продукцию из магазинов.