Речь идет об окиси этилена — ядовитом веществе, которое в промышленности используется для стерилизации поверхностей. Смертельно опасен для животных и человека. Каким-то образом этот канцероген попал в один из ингредиентов мороженого, которое изготавливалось во Франции, а затем попало на прилавки украинских магазинов.
Сообщается, что нарушение выявила сама компания. Теперь из торговых точек изымают мороженое марок Twix, Bounti и Snikers.
Данная история стала продолжением другого скандала недельной давности, когда Госпродпотребслужба Харьковской области при проверке нашла все ту же окись этилена в стабилизаторе Lygomme, который входил в состав мороженого фирмы Mars Wrigley Confectionery, которое также было произведено во Франции.
Ранее в этом году на Украину из Польши попала партия курятины, зараженной сальмонеллой. Тогда также пришлось изымать зараженную продукцию из магазинов.