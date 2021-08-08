О причинах смерти пока ничего неизвестно.
Художник активно поддерживал Евромайдан и последовавший за ним государственный переворот. «Прославился» Ройтбурд тем, что был автором разошедшейся по СМИ и соцсетям публикации о том, что среди погибших 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов якобы нет одесситов — все они «граждане России и Приднестровья, намеревавшиеся установить в городе Одесскую народную республику». Художник также называл 2 мая «днем победы, а не траура».
В 2017 году он выиграл конкурс на должность руководителя Одесского художественного музея, однако получить ее он смог только в 2020 году.