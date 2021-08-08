Умер известный украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Ему было 59 лет. Об этом 8 августа на странице в Facebook сообщила журналистка Екатерина Сергацкова

О причинах смерти пока ничего неизвестно. Художник скандала. Как Ройтбурд отрабатывает тезисы Порошенко в Одесском облсовете © Facebook, Sergiy Aniskov В 2017 году он выиграл конкурс на должность руководителя Одесского художественного музея, однако получить ее он смог только в 2020 году.