У президента Украины Владимира Зеленского нет сейчас повода для того, чтобы переживать о том, что он может потерять власть до 2024 года. А потом возможны варианты. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

«Поэтому я думаю, что в 2024 году четыре этих события приведут к тому, что будут пересмотрены основные моменты, на которых базировалась внешняя политика Украины и прочих государств», — указал Бондаренко.

Независимо от того, будет ли Зеленский президентом или не будет после 2024 года, Украину ждут большие перемены, хотя, скорее всего, он останется, рассуждает политолог.

Менять одного внесистемного на другого вряд ли кто-то будет, вопрос в том, появится ли системный политик с новыми политическими и волевыми качествами, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.