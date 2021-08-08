Эксперт уточнил, что в 2024 году совпадут президентские выборы в Украине, президентские выборы в России и президентские выборы в США, а также это будет год окончания срока действия газового контракта.
«Поэтому я думаю, что в 2024 году четыре этих события приведут к тому, что будут пересмотрены основные моменты, на которых базировалась внешняя политика Украины и прочих государств», — указал Бондаренко.
Независимо от того, будет ли Зеленский президентом или не будет после 2024 года, Украину ждут большие перемены, хотя, скорее всего, он останется, рассуждает политолог.
Менять одного внесистемного на другого вряд ли кто-то будет, вопрос в том, появится ли системный политик с новыми политическими и волевыми качествами, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.