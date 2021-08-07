Посол России в США Анатолий Антонов после заявления Вашингтона по поводу отказа ОБСЕ отправить своих наблюдателей на выборы в Госдуму призвал американскую сторону «столь же щепетильно» относиться к избирательному процессу у себя. Об этом 6 августа говорится на странице российского диппредставительства в Facebook

Памфилова назвала участки для голосования на выборах в ГД на Украине © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что российская сторона была готова принять наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) «в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020», и подчеркнул, что отказ направить на выборы в России своих наблюдателей — «исключительно выбор БДИПЧ».

При этом дипломат попросил не увязывать «независимый и заслуживающий доверия мониторинг за процессом голосования» с количеством наблюдателей.

На днях ОБСЕ объявила о решении не отправлять своих наблюдателей на парламентские выборы в России, объяснив его ограничениями с российской стороны. Россия ограничила количество наблюдателей из-за эпидемической ситуации. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что если ОБСЕ не изменит свое решение, то ее квота на наблюдателей перейдет другим организациям.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс выразил сожаление в связи с тем, что ограничение числа наблюдателей не позволит БДИПЧ и Парламентской ассамблее ОБСЕ «осуществлять независимое наблюдение за выборами в Госдуму в сентябре». Вашингтон поддержал позицию ОБСЕ, согласно которой «они не смогут эффективно следить за выборами в условиях таких ограничений».