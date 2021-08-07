Украинский президент Владимир Зеленский ранее сделал ряд кадровых перестановок в армии, назначил нового командующего ВСУ, главу Генштаба и командующего ООС в Донбассе. Также он подписал законы о создании системы национального сопротивления на Украине и об увеличении численности вооружённых сил страны на 11 тыс. человек.
Специалист отметил, что вряд ли в ближайшее время Украина будет обострять обстановку, но подготовка ВСУ, диверсантов и террористов будет продолжаться.
«Будет поддерживаться перманентная напряженность в зоне Донбасса. Это излюбленная тактика англосаксов. Пример Карабаха показал, что эти очаги напряжения могут тлеть, но в конце концов они полыхнут. Им нужно растащить силы обороны России и создать зоны напряженности для командных пунктов», — уточнил Жилин.
Интерес России к Украине должен включать не только народную дипломатию и попытки объяснить людям их заблуждения, но и возможность противоборства разного рода диверсантам, которых ФСБ уже задерживает в Крыму и других регионах, заключил собеседник издания.
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