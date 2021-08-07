Киев может говорить все что угодно, но смысла в этом никакого нет, потому что Запад дает Украине ровно то, что хочет дать. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Алексей Арестович заявлял, что Украина в текущем виде не будет выполнять «формулу Штайнмайера». Якобы для этого требуются только очень серьезные гарантии Запада, огромный кредит, статус основного союзника США вне НАТО и прочее. Он также обещал чуть ли не уйти под крыло Китая

Украина сама себя поставила в такую ситуацию, потому что до 2014 года в украинской внешней политике было гораздо больше маневра, Киев мог маневрировать между Россией, между Европой, между США, считает эксперт.

«Слова всех украинских политиков надо рассматривать через призму циркового представления, потому что они всегда очень серьезно раздувают любой вопрос, требуют невероятное и выступают с угрозами. Причем их угрозы как в песне Высоцкого: «Если вы нам не ответите, мы напишем в "Спортлото"»», — категоричен Михеев.

Если же Украина действительно будет на самом деле совершать какие-то серьезные, раздражающие Запад шаги, у Запада теперь столько инструментов давления на Украину, сколько раньше никогда не было, заключил собеседник издания.

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