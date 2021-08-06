Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» Захар Прилепин 6 августа в своем Telegram-канале отреагировал на известие о том, что 28 августа в Одессе пройдет гей-парад

«В последнюю субботу августа (28 число) в Одессе планируется гей-парад под слоганом "Жить гордо, жить без страха!". В этот день православные христиане празднуют Успение Богородицы. Вот за это и жгли живых людей [2 мая 2014 года] в Доме Профсоюзов. Чтоб жить вот так вот гордо. Неонацистский марш и гей-парад, идущие навстречу друг другу — символ нынешней Украины. И драки не будет. Они нашли друг друга», — написал Прилепин.

Гей-парад на Успение: одесситы возмущены датой проведения ЛГБТ-шествия © OdessaPride/Фейсбук

Многие политологи с уверенностью утверждают, что последствия гей-парада в Одессе будут примерно такими же, какими они были 30 июля в Киеве, когда под Офис президента (ОП) Украины, где проходил гей-прад пришли праворадикалы из «Нацкорпуса», устраивали провокации и пытались прорваться в ОП, а также нападали на представителей сексменьшинств.

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Кстати, на странице КyivРride в Facebook появилась информация о новых событиях сообщества. В частности, на 19 сентября планируется «Марш равенства» в Киеве.

«Главная тема КиевПрайда этого года — безопасность. Мы сильно, громко и бок о бок будем требовать введения антинасильственного законодательства по ЛГБТ+ и другим группам, которые годами страдают от насилия. Мы устали ждать перемен и терпеть системные запугивания, давления, срывы мирных событий, нападения на активистов и активистов, ЛГБТ», — говорится в посте группы.