Сейчас под окнами Офиса президента (ОП) в Киеве проходит так называемый гей-прайд, если говорить простыми словами, вечеринка представителей ЛГБТ, которые заявляют о своих правах.
Посетили территорию у ОП праворадикалы из «Нацкорпуса», которым не нравится происходящее, и по словам очевидцев, провоцируют беспорядки.
Известно уже о двоих задержанных, улица перекрыта, на месте работает полиция. Один сотрудник правопорядка пострадал от распыления газового баллончика, ему оказывают помощь.
К слову, накануне Глава «Украинапрайд» София Лапина заявила, что мероприятие на Банковой пройдет при любых обстоятельствах: полиция должна обеспечить безопасность всем участникам.