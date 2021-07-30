Издание Vesti.ua 30 июля сообщает, что обстановка под Офисом президента Украины в Киеве накаляется. Радикалы из «Нацкорпуса» провоцируют беспорядки на акции сексменьшинств

На ЛГБТ-вечеринку прямо с работы: под Офисом Зеленского пройдет гей-прайд © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Посетили территорию у ОП праворадикалы из «Нацкорпуса», которым не нравится происходящее, и по словам очевидцев, провоцируют беспорядки.

Известно уже о двоих задержанных, улица перекрыта, на месте работает полиция. Один сотрудник правопорядка пострадал от распыления газового баллончика, ему оказывают помощь.

К слову, накануне Глава «Украинапрайд» София Лапина заявила, что мероприятие на Банковой пройдет при любых обстоятельствах: полиция должна обеспечить безопасность всем участникам.