Секретные документы Министерства обороны Великобритании с подробной информацией о скандальном вхождении эсминца Defender в территориальные воды России у берегов Крыма, найденные на автобусной остановке, принадлежали чиновнику военного ведомства Ангусу Лепсли, сообщило издание The Guardian 4 августа со ссылкой на несколько источников в правительстве

По их данным, Лепсли был главным кандидатом на должность посла Великобритании в НАТО.

Однако после того, как пропавшие документы всплыли на «Би-би-си», его лишили доступа к секретной информации и перевели в Министерство иностранных дел, откуда он ранее прибыл в Минобороны. Также в отношении чиновника назначена проверка.

Тем не менее, Лепсли не исключен из списка кандидатов на должность посла Великобритании в НАТО и может таки занять эту должность вопреки скандалу, отмечают источники The Guardian.

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23 июня британский эсминец Defender вторгся в воды Крыма и покинул их только после предупредительного обстрела и бомбометания.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон готовится повторять скандальные акции, однако это вызвало резкую реакцию британской общественности.

Для того чтобы объяснить согражданам, для чего это было сделано, британское Министерство обороны «потеряло» папку с секретными планами провокации, которая вскоре оказалась на британском государственном телеканале «Би-би-си».

Телевизионщики утверждали, что документы попали к ним 22 июня, за день до провокации, однако обнародованы они были только 27 июля, после того как британцы начали массово выражать негодование провокационными действиями властей в Черном море.

Как следует из документов, вторжение британского корабля в воды Крыма стало следствием осознанного решения британских властей показать свою поддержку киевскому режиму вопреки всем возможным рискам.