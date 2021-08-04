Экс-депутат Рады Мустафа Найем назначен заместителем министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. Об этом 4 августа в Telegram-канале сообщил депутат "Евроосолидарности" Алексей Гончаренко с заседания Кабмина

Найема назначили советником министра инфраструктуры Украины © Facebook, Mustafa Nayyem / Facebook, Mustafa Nayyem / Перейти в фотобанк Мустафа Найем получил должность заместителя министра инфраструктуры Украины.

С конца июня Найем исполнял обязанности советника главы Мининфраструктуры на общественных началах. Он отвечал за направление безопасности на транспорте, управления имуществом и корпоративными правами.

Ранее Найема заподозрили в коррупции на посту заместителя гендиректора «Укроборонпрома». В конце апреля 2021 года после двух лет работы его уволили с должности по сокращению штатов.

Журналист Мустафа Найем стал известен как «активист» во время Майдана 2014 года, после обучения в Стэнфорде решил начать политическую деятельность, избирался в Раду депутатом от «Блока Петра Порошенко».