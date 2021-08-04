На заседании Кабмина был принят ряд кадровых решений, в том числе Мустафа Найем получил должность заместителя министра инфраструктуры Украины.
С конца июня Найем исполнял обязанности советника главы Мининфраструктуры на общественных началах. Он отвечал за направление безопасности на транспорте, управления имуществом и корпоративными правами.
Ранее Найема заподозрили в коррупции на посту заместителя гендиректора «Укроборонпрома». В конце апреля 2021 года после двух лет работы его уволили с должности по сокращению штатов.
Журналист Мустафа Найем стал известен как «активист» во время Майдана 2014 года, после обучения в Стэнфорде решил начать политическую деятельность, избирался в Раду депутатом от «Блока Петра Порошенко».