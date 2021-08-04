Астрологи утверждают, что мужчины разных знаков зодиака предпочитают разных женщин, но как понять, что нужно именно вашему избраннику. Разобраться в вопросе 4 августа предложили Vesti-ua.net

«Устричный гигант»: на Украине объявили о возвращении былого достоинства © Charlotta Wasteson / flickr Овен любят женщин похожих на себя: самоуверенных и прямолинейных, способных не только сказать все прямо в лоб, но и дать отпор недоброжелателям.

Тельцы любят юмор и женственность, хотя и способность побуждать на подвиги ценят не меньше, а Близнецы предпочитают дам умных, креативных и, самое главное, веселых. Умение удивлять и всегда оставаться загадкой — ключ к сердцу любого Близнеца.

Мужчина-Рак хочет видеть рядом с собой женщину верную и слабую, чтобы он смог стать для нее защитником. Львов же, наоборот, влечет к самоуверенным, причем любовь к публичности такого кавалера только радует.

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Спокойные Девы чаще всего влюбляются в соседок, все потому, что сами не любят выходить из дома и женщин предпочитают таких же — простых, добрых и терпеливых.

А вот Весы готовы пойти на край света за своей возлюбленной, правда, лишь в том случае, если она — его идеал, а он, как известно, у каждого свой. Примечательно, что, даже найдя такую женщину, мужчины-Весы часто так долго колеблются с предложением, что вынуждает их даму сердца найти кого-то более легкого на подъем.

Ищут само совершенство и Скорпионы, только их идеал складывается из качеств, одобряемых в обществе, которые образно можно назвать «чтобы завидовали».

Сердце Стрельца может покорить женщина активная и даже вызывающая, она стимулирует своего избранника на новые подвиги, что он очень ценит.

Козероги не любят крайности, поэтому их дама сердца должна быть уверенной, но не слишком, влюбленной, но ненавязчивой, сексуальной, но не вульгарной. Этот список можно продолжать до бесконечности.

Мужчины-Водолеи любят в прямом смысле этого слова особенных, их избранница должна жить так, как ей хочется, без оглядки на мнение общества, вот что привлекает предпоследний знак зодиакального круга.

И наконец, Рыбы, а они самые большие любители чувственности, выбирают взаимность. Кстати, это один из немногих знаков, кого по праву можно назвать однолюбом.