Жареный куй, пьяные креветки и печенье с осами: самые мерзкие блюда мира

Люди поистине всеядны, а их кулинарная фантазия не знает границ. Издание Украина.ру представляет подборку самых настоящих кулинарных ужасов, от одних названий которых уже мутит

Печенье с осами

Относительно новое слово в японской кулинарии — печенье с осами — приобрело популярность уже в XXI веке. Представляет собой крекеры из рисовой муки с начинкой из предварительно отваренных диких ос. Не живые — и на том спасибо!

Тепа

Традиционное блюдо эскимосов Аляски. Второе название — «вонючие головы» — неплохо передает его суть. Головы рыб семейства лососевых складывают в деревянную бочку (иногда вместе с внутренностями) и закапывают в землю минимум на неделю, чаще — на несколько. «Вонючие головы» едят сырыми и не считают деликатесом. Это блюдо — способ использовать рыбу целиком, не гнушаясь любыми питательными веществами, которые удается добыть.

Эскамолес

Основа этого традиционного мексиканского блюда — яйца гигантских черных муравьев. Их едят как сырыми, так и жареными — с тако и гуакамоле или тушеными с луком и перцем чили. Стоит эскамолес недешево, что неудивительно — яйца добывают из глубоких муравейников, кишащих агрессивными насекомыми, которые очень больно кусаются. Блюдо считается деликатесом.

Кровь с молоком

Русское выражение «кровь с молоком» в Африке понимают буквально. Некоторым племенам, в частности, знаменитым масаи, приходится идти на уловки, чтобы выжить. Корова в Африке — слишком ценный ресурс, чтобы убивать ее ради мяса, а вот добыть свежую кровь можно практически без ущерба для животного. Смешанная с коровьим молоком кровь дает африканским племенам все необходимое для жизни во время засухи и в периоды, когда нет возможности разжиться другой едой.

Кровяные блины

А вот в Швеции и Финляндии из свежей крови делают блинчики. Её используют вместо молока. На самом деле это блюдо скорее неожиданное, чем ужасное, по сути и вкусу очень близко к кровяной колбасе или европейскому «черному пудингу».

Глаза тунца

Кровянка, затирка, сало в шоколаде: пугающая иностранцев украинская еда © chocosite.ru

Пьяные креветки

Китайцы придумали есть несчастных креветок живьем, да еще и поить их перед этим. Название стоит понимать буквально: перед подачей на стол живые пресноводные креветки маринуются в крепком алкоголе. «Напиваясь», они становятся менее подвижными и практически не оказывают сопротивления при чистке и поедании.

Куй

На самом деле куй — это всего лишь морская свинка. Вот только жители Перу, Эквадора или Колумбии не дарят этих зверушек своим детям в качестве первого питомца, а разводят их на фермах и едят. Чаще всего — жареными, реже — тушеными с овощами. Говорят, вкусно и похоже на кролика.