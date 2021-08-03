Он отметил, что украинская власть после госпереворота 2014 года подняла стоимость газа в 10 раз, вместе с ней росли тарифы на отопление.

«Уже прошлой зимой цена для большинства населения находилась на границе неподъемности. Если она вырастет еще на 70%, то отопительный сезон 2021-22 превратится в гуманитарную катастрофу», — подчеркнул Уманский.

Германия поддержала Украину в вопросе газа, но «Нафтогаз» хочет говорить только с Россией
Германия поддержала Украину в вопросе газа, но «Нафтогаз» хочет говорить только с Россией
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
По его мнению, люди просто перестанут платить, и в правительстве это понимают, так как как готовят для народа «сюрприз» в виде принудительного списания средств и продажи имущества.

Уманский также отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский и правительство ничего не сделали для того, чтобы избежать кризисной ситуации с газом и отоплением, хотя ситуация была предсказуемой.

Из этого эксперт делает вывод, что чиновники просто не захотели решать проблему.

 