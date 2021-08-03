Стоимость газа для населения на Украине может вырасти на 70% в предстоящий отопительный сезон, написал экс-глава украинского Минфина Игорь Уманский на своей странице в Facebook

Он отметил, что украинская власть после госпереворота 2014 года подняла стоимость газа в 10 раз, вместе с ней росли тарифы на отопление.

«Уже прошлой зимой цена для большинства населения находилась на границе неподъемности. Если она вырастет еще на 70%, то отопительный сезон 2021-22 превратится в гуманитарную катастрофу», — подчеркнул Уманский.

Германия поддержала Украину в вопросе газа, но «Нафтогаз» хочет говорить только с Россией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Уманский также отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский и правительство ничего не сделали для того, чтобы избежать кризисной ситуации с газом и отоплением, хотя ситуация была предсказуемой.

Из этого эксперт делает вывод, что чиновники просто не захотели решать проблему.