«Подумал: схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречневый багет. Сходил, бл…ь, за хлебушком», — подписал снимок автор.
На закупки глава государства пришел с сыном, сопровождала их охрана президента. Левошко уточнил, что в корзине президента лежало три бутылки вина.
Большинство людей не узнали Зеленского, потому что он был в маске. Только один человек попросил сделать селфи. В комментариях автор фото добавил, что охрана президента была испугана.
Журналист Юрий Ткачев уже прокомментировал это фото в своем Telegram, сыронизировав, что «превращение Зеленского в Порошенко окончательно завершилось».
Бывшего президента Петра Порошенко подозревали в алкоголизме. Несколько лет назад он даже ответил на эти слухи, заверив, что у него нет алкоголизма, и сообщения о его непрекращающемся пьянстве — это якобы «фейки российской пропаганды».