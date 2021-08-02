Президента Украины Владимира Зеленского 1 августа заметили в супермаркете Le Silpo в Киеве. Об этом сообщил Константин Левошко на своей странице в Facebook

Карасёв: У Порошенко и Зеленского появился повод выпить шампанского © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На закупки глава государства пришел с сыном, сопровождала их охрана президента. Левошко уточнил, что в корзине президента лежало три бутылки вина.

Большинство людей не узнали Зеленского, потому что он был в маске. Только один человек попросил сделать селфи. В комментариях автор фото добавил, что охрана президента была испугана.

Журналист Юрий Ткачев уже прокомментировал это фото в своем Telegram, сыронизировав, что «превращение Зеленского в Порошенко окончательно завершилось».

Бывшего президента Петра Порошенко подозревали в алкоголизме. Несколько лет назад он даже ответил на эти слухи, заверив, что у него нет алкоголизма, и сообщения о его непрекращающемся пьянстве — это якобы «фейки российской пропаганды».