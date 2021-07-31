Президент РФ Владимир Путин ждет, чтобы с его статьей об Украине ознакомились сами украинские граждане, и чтобы отметили, что статья написана с очень хорошим историческим обоснованием, которое практически невозможно оспорить. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.

Например, могут проверить слова Богдана Хмельницкого о «мире православном российском» или наконец-то узнать, что такое Терезин и Талергоф, считает эксперт.

«Вот я хотел бы отметить, что в статье Путина упоминаются Терезин и Талергоф, которые не упоминаются сейчас не только на Украине где бы то ни было, но и в российских учебниках школьных, вузовских нет упоминаний об этом геноциде. То есть люди могут проверить исторические обоснования этой статьи», — указал Безпалько.

Кроме того, по его мнению, статья написана в довольно доброжелательном духе и довольно объективна.

Россия могла бы относиться к Украине с презрением после того вала ненависти, который там раздувался за последние 30 лет начиная с 90-х годов, но она относится к ним, как к своим, не только как к «братьям», а как к части единого организма, единой семьи, которая неразрывна, заключил собеседник издания.

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