Экс-сотрудник спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко, обвиняемый в убийствах участников беспорядков 20 февраля 2014 года, восстановлен на службе в полиции. Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева

Ранее в расстреле участников Майдана признались грузинские снайперы Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, а сторонники Майдана Иван Бубенчик и Дмитрий Липовой заявили, что стреляли в правоохранителей. Суд по делу о расстрелах на Майдане до сих пор не вынес решения, многие улики были уничтожены.

«Административный иск удовлетворить. Признать противоправным и отменить приказ ГУНП в городе Киеве № 280 от 03.06.2020 в части привлечения лейтенанта полиции… к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы в полиции», — сказано в судебном решении.

20 февраля 2014 года, расстрелы на Майдане. Как винтовка дала власть оппозиции © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

С 2007 года он занимал должность инспектора-снайпера группы огневой поддержки штурмового взвода спецподразделения «Беркут», позднее служил в киевской милиции.

В феврале 2015 года Маринченко арестовали по обвинению в причастности к расстрелу 48 участников протестов на Майдане.

Спустя почти 4 года Маринченко стал участником обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Донбассом.

С декабря 2019 года по февраль 2020 года снайпер проживал в ЛНР, после чего благодаря «совместным усилиям» он смог вернуться на подконтрольную Украине территорию, говорится в решении суда.

По возвращению в Киев Маринченко обратился в полицию с просьбой восстановить его в должности, но ему было отказано под предлогом «неявки на службу».