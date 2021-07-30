Астрологи расписали качества, присущие женщинам исходя из их знаков зодиака. Об этом 29 июля сообщило издание sibkray.ru

Верные друзья: астрологи сказали, на какие знаки зодиака всегда можно положиться © pixabay Овны могут сделать из любого мужчины-неудачника успешного человека. Благодаря своим амбициям, они направляют мужей в нужное русло, оказывают поддержку, дают хорошие советы и не склонны к предательству. Правда, многие Овны любят вступать в соревнование со своей второй половинкой за лидерство в семье. Тогда брак превращается в спорт, в котором рано или поздно выявляется только один победитель.

Жены-Тельцы — прекрасные хозяйки и заботливые жены. Они сделают все, чтобы их мужчина чувствовал себя хорошо рядом с ними. Они обустроят семейное гнездышко с максимальным комфортом, станут шеф-поварами на кухне и страстными любовницами в постели. Но все это будет лишь при одном условии — если мужчина будет их полностью обеспечивать. Материальная сторона семейной жизни для них очень важна. Женщины-Тельцы практически никогда не устраивают сцен ревности и не склонны провоцировать своего супруга на скандалы.

Жены-Близнецы нередко хотят всего и сразу, так что если им попадется в мужья мужчина несостоявшийся в жизни, то вполне возможно, что их любовь быстро остынет. Им нужно научиться терпению и выдержке. Несмотря на это, женщины-Близнецы — это хорошие и гостеприимные хозяйки, но такими они бывают лишь под настроение. Обустройство дома для них не главное. Они больше ценят чувства, красоту и материальную стабильность.

Жены-Раки — идеальные женщины для тех мужчин, которые хотят обеспечить свой тыл. Они и радушные хозяйки, и заботливые матери, и внимательные жены. Женщина-Рак приложит все усилия, чтобы ее мужчина ни на минуту не пожалел о том, что женился на ней. Единственное, что может в них смущать — это их чувство собственничества. Жены-Раки очень ревнивы и никогда не смирятся даже с легким флиртом своего мужа на стороне.

Жены-Львы — это страстные женщины, требующие повышенного внимания к своей персоне. Они любят дорогие подарки, похвалу и финансовую стабильность. Если все это у нее есть в браке, то они становятся хорошими хозяйками и верными спутницами по жизни.

Жены-Девы - очень практичны и рациональны. Они экономны, аккуратны и ответственны. У мужа может сложиться впечатление, что жену-Деву больше всего заботит уют и чистота в доме, чем он сам. Но это не так. Просто женщины-Девы стараются максимально обеспечить в своей семье комфорт и создать хорошую атмосферу в доме. В быту с такой женой придется несладко: она обязательно будет психовать по поводу разбросанных носков и открытого тюбика зубной пасты в ванной комнате. Зато каждый день будет порядок в доме, а по вечерам — вкусный ужин.

Жены-Весы ценят в семье финансовую стабильность. Кроме того, они настроены на то, чтобы их достоинства всегда превозносились мужчинами. Они очень ревнивы, хотя порой сами провоцируют ревность у партнера. Нередко для них домашний уют и комфорт стоит на первом месте, а отношения и чувства остаются позади. Любят внимание и дорогие подарки.

Жены-Скорпионы создадут уют и станут верными спутницами на всю жизнь. Но при одном условии: если их муж также активно, как и они, будет проявлять себя в браке. Жена-Скорпион готова проявлять свои чувства, нередко бывает ревнива и всегда старается чем-то приятно удивить мужчину. Не терпит однообразной семейной жизни и бытовухи.

Жены-Стрельцы в браке не способны проявлять себя как романтические натуры. Для них самое главное в семье — это взаимная поддержка и понимание. Они сделают все, чтобы их мужчина не чувствовал себя одиноким и подавленным. Чтобы не случилось, они всегда встанут на защиту интересов своего супруга. Взамен жены-Стрельцы требуют не ограничивать их свободу и не проявлять ревность.

Жены-Козероги — верные и хозяйственные жены. Не выносят критики, но сами бывают не прочь указать своему супругу на его ошибки. Создание домашнего уюта зачастую они воспринимают как главное доказательство своей преданности и любви. Вполне могут спровоцировать семейные разборки и конфликты. Женщинам-Козерогам стоит быть более сдержанными и терпеливыми.

Жены-Водолеи ценят в семье финансовую стабильность и яркие чувства. Если всего этого им не хватает в браке, то они быстро увядают, как осенний цветок. Они совершенно не ревнивы, и сами не выносят приступов ревности со стороны своего супруга. Ценят свободу в отношениях, легкость и разнообразие.

Жены-Рыбы — спокойные и преданные жены. Готовы всецело отдать себя любви и семье. Это заботливые и внимательные женщины, которые сделают все для укрепления отношений. Однако если муж не будет ценить того, что жены-Рыбы они делают для семьи, то это может вылиться в жуткую депрессию.