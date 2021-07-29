На какие неожиданные цвета обратить внимание, чтобы стать удачливее, рассказали астрологи. Советы на днях опубликовал сайт РИА ФАН

Знаки зодиака относятся к четырем стихиям, и цвета им стоит подбирать соответственно, указывают астрологи.

Марс в Деве: астрологи сказали, как пережить опасный период © Pexels/Xavier Mestdag Тельцов, кофейно-коричневый подойдет практичным Девам, и винно-красный — выбор умудренных жизнью Козерогов.

Удачные цвета для знаков Воздуха — яркие и насыщенные. В частности, жизнерадостным Близнецам идеально подходит апельсиново-оранжевый оттенок, для романтичных Весов астрологи рекомендуют розовый цвет. Водолеям, как знаку, связанному и с воздухом, и с водой, принесет удачу лазурно-синий.

Знаки Огня привлекут удачу с помощью заметных цветов. Энергичным Овнам поможет подзарядиться красный, Львам — солнечно-желтый, а для неугомонных Стрельцов астрологи советуют оттенок, в котором сочетаются активный красный и спокойный синий цвет — пурпурно-фиолетовый.

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Для знаков Воды подходят необычные, таинственные цвета. Жемчужно-серый — цвет силы для уверенных в себе, но скромных Раков, бархатно-черный отражает натуру загадочных Скорпионов. Рыбам стоит выбирать одежду оттенка бирюзы, которая издавна считается священным камнем — чистый цвет океана усилит пророческий дар этого знака.

Астрологи отмечают, что необязательно ограничиваться перечисленными цветами, достаточно каких-то деталей в образе, они уже принесут вам удачу. Кроме того, все эти рекомендации можно применять, выбирая цвета предметов интерьера.