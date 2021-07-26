Астрологи составили рейтинг самых лучших любовников по знакам зодиака. Об этом на днях сообщил портал progorod59.ru

COVID-19: астрологи сказали, кто из знаков зодиака в зоне риска © ©Shutterstock / Fotodom Скорпионы. Представители этого знака страстные и чувственные, им очень нравится экспериментировать в постели. Конечно они могут быть скромными и стеснительными, но все же флирт у них в крови.

Львы — огненный и эмоциональный знак, они ценят физическое и эмоциональное единение. Влюбленный Лев пойдет ради своей второй половинки на многое, он сможет дать ощущение уникальности, нужности и незаменимости.

Овны энергичные и пылкие не только в постели, но и в жизни. У представителей данного знака есть мощная жизненная энергия и сексуальная сила. В отношениях они страстные и эмоциональные.

Девы — обаятельны и легко привлекают к себе внимание противоположного пола. Они обожают доминировать. Мужчины этого знака надежны, спокойны и вежливы, женщины — требовательны и критичны.

Многие представители знака Весы предпочитают длительные отношения, а не разовые связи. По своей натуре они обаятельны и сексуальны, обладают хорошим чувством юмора.