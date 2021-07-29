«В 2020 году ССО первыми перешли на типичную структуру штабов армии стран НАТО и тесно сотрудничают с партнерами в форме взаимных визитов, тренировок, обмена передовым опытом, при этом отдельные подразделения полностью интегрированы с силами ССО НАТО», — заявил он.
Украинский лидер выделил 140-й центр ССО, который первым в истории Украины получил сертификат, как подразделение, имеющее право быть привлеченным к исполнению заданий в составе НАТО.
Зеленский также сообщил, что за время войны в Донбассе личный состав ССО выполнил около 10 тысяч боевых специальных задач.
ССО — отдельный род войск в составе украинской армии, созданный в 2016 году для ведения диверсионно-разведывательных действий и проведения информационно-психологических операций.