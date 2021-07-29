Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой в Житомирской области, отметил достижения военнослужащих Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины в интеграции со стандартами НАТО. Трансляцию его выступления 29 июля вели украинские телеканалы

Украинский политик рассказал о курьезном случае с Януковичем в парикмахерской © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Украинский лидер выделил 140-й центр ССО, который первым в истории Украины получил сертификат, как подразделение, имеющее право быть привлеченным к исполнению заданий в составе НАТО.

Зеленский также сообщил, что за время войны в Донбассе личный состав ССО выполнил около 10 тысяч боевых специальных задач.

ССО — отдельный род войск в составе украинской армии, созданный в 2016 году для ведения диверсионно-разведывательных действий и проведения информационно-психологических операций.