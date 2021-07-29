Политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру рассказал, зачем Россия подала в Европейский суд по правам человека иск против Украины

Нидерланды будут следить за жалобой России в ЕСПЧ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По его словам, смысл иска очень простой: Россию десятилетиями третировали с помощью исков, судов, требований, рекомендаций и много чего другого.

«На Украине гигантское нарушение прав человека, прав гражданина, основного права — права на жизнь. В таком случае почему бы нам не использовать это оружие? Кто-то умный в нашей элите это понял и оформил иск в ЕСПЧ. Если нас постоянно пытаются достать этим оружием, почему и мы не стали бы использовать это оружие? Считаю, что это все очень логично. Мы ничего не теряем», — добавил он.

На прошлой неделе Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. Цель жалобы — привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», надлежащим образом расследовать эти случаи, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины». ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.