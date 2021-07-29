«Потому что сейчас стало очевидным, что некоторые политические силы, которые использовали Украину в качестве инструмента, стали чуть-чуть дистанцироваться от нее или, скажем так, стали демонстрировать свою незаинтересованность в исполнении желаний украинской элиты. Я имею в виду "Северный поток — 2" и другие хотелки, которые озвучивал Зеленский и которые были резко дезавуированы Джо Байденом. Речь, например, идет о вступлении Украины в НАТО», — сказал Безпалько.
По его словам, смысл иска очень простой: Россию десятилетиями третировали с помощью исков, судов, требований, рекомендаций и много чего другого.
«На Украине гигантское нарушение прав человека, прав гражданина, основного права — права на жизнь. В таком случае почему бы нам не использовать это оружие? Кто-то умный в нашей элите это понял и оформил иск в ЕСПЧ. Если нас постоянно пытаются достать этим оружием, почему и мы не стали бы использовать это оружие? Считаю, что это все очень логично. Мы ничего не теряем», — добавил он.
На прошлой неделе Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. Цель жалобы — привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», надлежащим образом расследовать эти случаи, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины». ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.