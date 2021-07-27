Россия с американцами договорилась о хрупком равновесии: её интересы не нарушаются в отношении «Северного потока - 2» и других критически важных для неё инфраструктурных проектов, потому что если эти проекты будут разрушены, то Россия может пойти на крайние меры, считает политолог Богдан Безпалько

- Богдан, почему Россия только сейчас подала в Европейский суд по правам человека иск против Украины? С чем это связано? Какую сверхзадачу ставит перед собой Россия, подав этот иск?

— Почему сейчас? Потому что сейчас стало очевидным, что некоторые политические силы, которые использовали Украину в качестве инструмента, стали чуть-чуть дистанцироваться от нее или, скажем так, стали демонстрировать свою незаинтересованность в исполнении желаний украинской элиты.

Я имею в виду «Северный поток – 2» и другие хотелки, которые озвучивал Зеленский и которые были резко дезавуированы Джо Байденом. Речь, например, идет о вступлении Украины в НАТО.

Смысл иска, на мой взгляд, очень простой: Россию десятилетиями третировали с помощью всех этих исков, судов, требований, рекомендаций и много чего другого. На Украине гигантское нарушение прав человека, прав гражданина, основного права — права на жизнь. В таком случае почему бы нам не использовать это оружие?

Кто-то умный в нашей элите это понял и оформил иск в ЕСПЧ. Если нас постоянно пытаются достать этим оружием, почему и мы не стали бы использовать это оружие?

Считаю, что это все очень логично. Мы ничего не теряем.

- Хорошо, а каковы, на ваш взгляд, перспективы этого иска? Он же может в ЕСПЧ рассматриваться годами.

— Думаю, что самое главное в этом иске то, что он подан и принят. Конечно, он может годами рассматриваться. Но мы годами пытались привлечь внимание к преступлениям украинской элиты на Донбассе, в Одессе, на территории Большой Украины. Поэтому, конечно же, все эти разбирательства будут длиться годами, но это только реклама, причем негативная, для Украины.

Эта фиксация внимания на то, что там реально происходит, и на те двойные стандарты, которые используют по отношению к России и к Украине. Если в России не допускают гей-парады, то это ужасно, но если на Украине сожгли 40 человек живьем, то этого почему-то никто не видит на Западе последние 7 лет.

- Если этот иск будет полностью или частично удовлетворен, то какие дивиденды он принесет России и пророссийской оппозиции на Украине?

— Моральные. Главным образом, моральные. Я понимаю, что изъять или истребовать деньги у Украины в пользу жертв будет сложно или почти невозможно, но если ЕСПЧ вынужден принять этот иск и даже зафиксировать эти нарушения, то здесь станет совершенно очевидно, что не Россия агрессор, а что Украина сама пожирает своих граждан, обычных людей. Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Это моральная «прибыль», не материальная. Она не менее важна, в том числе и для того, чтобы репутация России по всему миру укрепилась еще больше.

В нас, в России, и так видят альтернативу по отношению к диктату США, которые навязывают всему миру свою модель политического устройства, ЛГБТ, свое понимание «демократии», в том числе и с помощью военных интервенций.

А мы не практикуем никаких интервенций. Вот я сейчас нахожусь в Крыму, и тут нет никого, кто бы хотел, чтобы Крым и крымчане вернулись на Украину. На Донбассе тоже, хотя там живут хуже, чем в Крыму.

И это тоже надо донести до всех в мире.

- Вот вы говорите, что изменились геополитические условия, в которых Россия подала иск против Украины. Что вы имеете в виду? Говорят, что Байден и Путин договорились по многим вопросам, в том числе и по будущему Украины и Донбасса.

Каким они в таком случае видят Донбасс? Независимым или независимым, но формально входящим в состав Украины, которая будет представлять из себя нечто вроде Боснии, где формально сосуществуют два независимых государства — Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская?

— Пока в таких подробностях никто не договаривался. Пока договорились по кардинальным вопросам — о равновесии сил. У США сейчас нет никакой возможности заставить Россию выполнять их требования и желания. Нет такой возможности и у ЕС.

У России нет возможности принудить Украину или какие-то другие страны выполнять то, что требуется ей.

В итоге мы можем констатировать, что у Америки и России ничья.

Думаю, что на переговорах Путина с Байденом не рассматривалось будущее Донбасса. Донбасс и Украина, по большому счету, — это серая зона. Поэтому, например, будущее Украины американцев не интересует. Они бросили своих союзников в Афганистане, а в качестве брошенной косточки договорились с Узбекистаном принять сотрудничающих с ними афганцев.

Пока что мы с американцами договорились о хрупком равновесии: наши интересы не нарушаются в отношении «Северного потока – 2» и других критически важных для нас инфраструктурных проектов, потому что если эти проекты будут разрушены, то тогда мы можем пойти на крайние меры. Американцы это прекрасно понимают. Им это не нужно. Но и нам не нужно провоцировать американцев на ответные крайние меры.

Если прямо и проще говорить: если бы нам зарубили «Северный поток – 2», то тогда Новороссия возникла бы мгновенно, как говорится, по мановению волшебной палочки. Сейчас Днепропетровск был бы уже украшен российскими триколорами, и там бы ходили «вежливые люди».