Не нужно абсолютизировать роль США в обеспечении стабильности и безопасности в Афганистане. Американская военная активность последних двух-трех лет была абсолютно минимальна. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Запад устроит провокации в Средней Азии, свалив все на Талибан* © РИА Новости, Александр Натрускин

«Они сидели на своих базах, удары беспилотниками по точечным целям наносились раз в квартал, спецназ их почти не работал. В последние годы они мало делали в плане оттягивания на себя этих вызовов и угроз. Они просто там находились и своим присутствием играли некую стабилизирующую роль», — указал эксперт.

Визит президента Ашрафа Гани в Вашингтон был последней попыткой как-то замедлить американский уход. Но американцы бегут так быстро, что их уже ничего не остановит, подчеркнул Грозин.

Даже если завтра вдруг произойдет уничтожение американского посольства в Кабуле, президент США Джо Байден найдет «отмазку», которая позволит ему выводить войска в том же темпе, в котором это происходит сейчас, заключил собеседник издания.

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