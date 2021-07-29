В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
«Они сидели на своих базах, удары беспилотниками по точечным целям наносились раз в квартал, спецназ их почти не работал. В последние годы они мало делали в плане оттягивания на себя этих вызовов и угроз. Они просто там находились и своим присутствием играли некую стабилизирующую роль», — указал эксперт.
Визит президента Ашрафа Гани в Вашингтон был последней попыткой как-то замедлить американский уход. Но американцы бегут так быстро, что их уже ничего не остановит, подчеркнул Грозин.
Даже если завтра вдруг произойдет уничтожение американского посольства в Кабуле, президент США Джо Байден найдет «отмазку», которая позволит ему выводить войска в том же темпе, в котором это происходит сейчас, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.