Украинский астролог Влад Росс предсказал серьезные потрясения, которые ждут страну уже предстоящей осенью. Он уверен, что рост тарифов и отставка министра внутренних дел Арсена Авакова приведут к фатальным последствиям для руководящего аппарата. Об этом он сказал на днях в эфире программы MY.UA в YouTube

«Нас, скорее всего, ожидает смена правительства, помимо головы Авакова, может и голова Верховной Рады упасть», — заявил Росс.

По его мнению, в ближайшее время на Украине могут произойти тарифные бунты, когда люди будут массово выходить на улицы, из-за того, что просто не смогут заплатить за газ и электроэнергию, цены на которые растут в стране астрономическими темпами. Столкнуться с этими протестами, считает астролог, президенту Владимиру Зеленскому уже придется один на один.

«После того, как ушел Аваков, умыл свои руки, теперь полиция на стороне Зеленского может не так явно выступать, нету такого харизматического главного лидера нашей страны, я до сих пор убежден, что управлял страной серый кардинал Аваков, особенно вооруженными структурами, МВД, силовыми, Нацгвардией, и сейчас может обнаружиться, что вдруг осенью может созреть какой-то майдан», — заявил Росс.

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Причина потрясений, пояснил Росс, в движении двух самых крупных планет Солнечной системы — Юпитера и Сатурна, они приближаются к революционному знаку Водолея. Отдельные удары судьбы, обещает астролог, ждут и конкретно президента, особенно сложный период, по подсчетам Росса, его ждет весной будущего года.